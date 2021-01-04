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Gaziantep FK yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor

Erzurumspor beraberliğiyle 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep ekibi, yarın MKE Ankaragücü maçını kazanarak yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.
Gaziantep FK yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor

Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan ve 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep Futbol Kulübü, yarın yapacağı MKE Ankaragücü maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 16 haftada 28 puana ulaştı ve ligin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray'a yenildikten sonra oynadığı 14 lig maçını kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Gaziantep temsilcisi, Erzurum deplasmanındaki puan kayıplarını yarın sahasında konuk edeceği MKE Ankaragücü karşılaşmasını kazanarak telafi etmek ve yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Başkan takıma güveniyor
Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanı öncesinde çıktıkları son 4 maçı kazandıklarını hatırlattı.

Galibiyetlerin hiçbirinin tesadüf olmadığını aktaran Büyükekşi, başkent temsilcisinin son haftalarda iyi bir grafik yakaladığını belirtti.

Büyükekşi, rakiplerine çok büyük saygı duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankaragücü maçından alacağımız galibiyetle yeni bir seri başlatabiliriz. Ankaragücü maçı çok önemli. Belki de Süper Lig'in son zamanlarda en formda iki ekibi karşı karşıya gelecek. Ankaragücü köklü ve büyük bir camia. Kendilerine, her rakibimize olduğu gibi büyük saygı duyuyoruz ancak bizim de zirve yarışı adına kazanmamız gereken bir müsabaka olduğunun bilincindeyiz. İnşallah dostça bir karşılaşma olur ve maç sonunda hakem kararları konuşulmaz. Yeni bir galibiyet serisi yakalayacak güce sahibiz. Taraftarlarımıza geçtiğimiz ay tüm maçlarda sevinç yaşattık. İnşallah onları gururlandıracak takımı izletmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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