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Gaziantep FK yeni teknik direktörünü arıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, genç ve başarıya aç bir teknik direktörle anlaşmak istediklerini söyledi.
Gaziantep FK yeni teknik direktörünü arıyor

Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, anlaşarak yolları ayırdıklarını Marius Sumudica'ya bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Transfer komitesiyle takımın plan ve hedeflerine uygun bir isim arayışlarına başladıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı hocalarla ilgili teklifler var. Komitemiz hepsini değerlendiriyor. 1 haftaya kadar yeni hocamızı getirmeyi hedefliyoruz. Genç ve başarıya aç bir teknik direktörle yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah kısa zamanda görüşmeleri neticelendiririz."

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