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Gaziantep FK'nin 8 haftalık hedefi 10-15 puan

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi, Süper Lig'in kalan 8 haftasında 10-15 puan almayı hedeflediklerini söyledi.
Gaziantep FK'nin 8 haftalık hedefi 10-15 puan

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona "ligde kalma hedefiyle" başladıklarını hatırlattı.

Ligde haftalar ilerledikçe hedeflerini "İlk 10 arasında sezonu bitirebilmek" diye güncellediklerini ifade eden Büyükekşi, "Çok şükür bugüne kadar bu hedef doğrultusunda zorlu aşamalar kaydettik, zorlu maçlardan puanlar topladık. Zaman zaman tecrübesizliğimizin de etkisiyle puan kayıpları yaşadık ama bulunduğumuz nokta gayet iyi." dedi.

"Hedefe giden yolda sorun yaşamamayı ümit ediyorum"
Şu anda ligde 9. sırada bulunduklarını belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Önümüzde 8 maç var ve bu alınacak 24 puan var demektir. İnşallah bu süreci 10-15 puan arasında alarak geçirmek istiyoruz ayrıca şu anda bulunduğumuz 9. sıranın 1-2 basamak üstüne çıkabilmeyi arzuluyoruz. Allah'ın izniyle ligi iyi bir yerde tamamlamış olacağımıza inanıyorum. Bunun için de tüm hazırlıklarımız tamam. Hedefe giden yolda sorun yaşamamayı ümit ediyorum."

Mehmet Büyükekşi, ligde 14 Haziran Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Rakibimizin puan sıralamasındaki konumu kimseyi yanıltmasın. Ankaragücü gerek taraftarıyla gerek oyun anlayışıyla futbolun gereğini yerine getirmeye çalışıyor hatta rakibin bulunduğu konum, maçın daha da zorlu geçmesine vesile olacaktır. O yüzden bu maç, rehaveti kaldırabilecek bir maç değil. Liderle oynuyormuş gibi düşünüp futbol adına sahada yapılması gereken her şeyi yapıp puan veya puanlar almaya çalışacağız. Ankaragücü karşısında 3 puan alıp, lige kaldığımız yerden devam etmeyi istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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