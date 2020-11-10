  • BIST 1.230
  • Altın 498,347
  • Dolar 8,2421
  • Euro 9,7219
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Gaziantep FK'nin Belçikalı futbolcusu Mirallas kendine güveniyor

Gaziantep FK'nin Belçikalı futbolcusu Mirallas, "Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum." dedi.
Gaziantep FK'nin Belçikalı futbolcusu Mirallas kendine güveniyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Kevin Mirallas, mücadeleye hazır olduğunu ve kendisini Gaziantep'te iyi hissettiğini belirterek, "Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum." dedi.

Belçikalı oyuncu Mirallas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kendi adına futbol anlamında zorlu bir süreç geçirdiğini anlattı.

Bu yıl ise Gaziantep FK'ye transferinin kariyeri açısından önemli bir an olduğunu belirten Mirallas, şöyle konuştu:

"Geçen sene benim adıma çok zordu, çünkü oynayamıyordum. Geçen sene hocamla sorunlarım vardı, hocayla sorun olunca da bazı şeyler elbette ki kolay olmuyor. Bu tarz durumlarda hocanın güvenine ihtiyacınız oluyor. Eğer hoca güvenmiyorsa oynamak çok zor oluyor. Gaziantep FK transferi de beni bu yüzden etkiledi. Burada beni hoca çok istedi, gelmemin en önemli nedeni de buydu. Yani buraya gelmekteki önemli şeylerden birisi oynama isteğimdi. Buraya gelmeden önce Sumudica ile görüştüm, çok istediğini ve bana güvendiğini dile getirdi. Benim buraya gelme isteğimi artıran en önemli şey de buydu."

Türkiye'de güzel işler yapabileceğine inandığını dile getiren Mirallas, şöyle devam etti:

"Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Her maçta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağım. Takım olarak istediğimiz şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Şu an çok iyiyim. Türkiye'ye gelmek kolay değil. Burada, bu seviyede oynamak kolay değil. Mücadeleye hazırım. Belki 1-2 maça daha ihtiyacım vardır ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum."

"Türkiye ligi, zorlu bir lig"
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Türkiye'ye gelmeden önce araştırmalar yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelmeden önce bazı arkadaşlarımla görüştüm, 'Türkiye nasıl?' diye sordum. Hepsi çok güzel şeyler söyledi. Bir tane bile olumsuz bir şey duymadım. Geldiğimde de haklı olduklarını gördüm. Türkiye ligi, çok zorlu bir lig. Çünkü tüm takımlar büyük isimleri transfer edebiliyor, büyük oyuncular getirebiliyor. Başka ülkelerde 3-4 takım olur, gerisi ortalamadır. Ama buradaki tüm takımlar hemen hemen birbirine denk. Dolayısıyla lig zorlu ve çekişmeli oluyor."

Fenerbahçe iddiaları
Mirallas, isminin daha önceki senelerde Fenerbahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine, "3-4 sene önce Fenerbahçe ile iletişim kurduk. Teklif sunuldu ama transferler her zaman gerçekleşecek diye bir şey yok, olmamıştı. Futbolda zaman zaman böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj
Türkiye'ye gelmeyi önceden bu yana kariyer planlamasına dahil ettiğini, Türkiye'de olmasının tesadüf olmadığını aktaran Mirallas, şunları kaydetti:

"Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye daha iyi bir durumda. Olaya futbol açısından bakacak olursak biz taraftarı taraftar da bizi özledi. Bir an önce bu hastalık bitsin ve taraftarla buluşalım istiyoruz. Bence Türk halkı futbolu çok iyi biliyor. Onlara iyi bir futbol vermek bizim hedeflerimiz arasında. Ben her zaman üst seviyede oynadım. Şu an öncelikle her maç daha iyi oynamak istiyorum. Her oyuncu arkasında taraftar hissetmek ister. Türkiye'de de çok iyi bir taraftar grubu var. O yüzden Türkiye'ye gelmek her zaman planlarım arasında vardı. Gaziantep'ten de teklif gelince kabul edip geldim." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait10 Kasım 2020 Salı 11:40
  • Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti10 Kasım 2020 Salı 09:55
  • Türkiye özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor10 Kasım 2020 Salı 09:54
  • Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:39
  • Formula 1'de 16 pilot ilk kez İstanbul'da mücadele edecek09 Kasım 2020 Pazartesi 13:38
  • Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor09 Kasım 2020 Pazartesi 13:37
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm09 Kasım 2020 Pazartesi 13:36
  • Sivasspor evinde galibiyeti unuttu09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Şampiyon depremzede 'yeni' madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti