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Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer

Topladığı puanlarla üst sıralara tutunmaya çalışan Gaziantep FK'de forma giyen Kenan Özer, geride kalan haftalarda görev aldığı maçlarda adeta takımın nöbetçi golcüsü haline geldi.
Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer

Önceki sezon TFF 1. Lig'de mücadele ederken MKE Ankaragücü'nden Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olan 33 yaşındaki tecrübeli forvet Kenan Özer, şampiyonluk yaşadığı Gaziantep temsilcisiyle 2 sezondur Süper Lig'de boy gösteriyor.

Geçen sezon 29 maçta görev alıp 3 gol atan Özer, bu sezon ise geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakaladı. Geride kalan 15 lig maçının kadrosunda kendisine yer bulan ancak 7'sinde ilk 11'de şans bulan Kenan Özer, bu maçların sadece birinde karşılaşmanın son düdüğüne kadar sahada kalabildi. Geride kalan 15 lig müsabakasında 575 dakika forma şansı yakalayan Özer, maç başına 38 dakika süre ortalamasını buldu.

Takımına katkı sağlıyor
Mücadeleci yapısıyla dikkati çeken Kenan Özer, bu sezon 3 gol atarken, son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da takım arkadaşı Kevin Mirallas'ın golünü hazırlayan isim oldu.

Bu sezon Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarında da rakip fileleri havalandıran Kenan Özer, 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında da karşılaşmanın skorunu belirleyen frikik golüne imzasını attı.

Erzurum deplasmanında da 1 puanın alınmasında etkili rol oynayan Kenan Özer, bu sezon yedek kulübesinden takımına en çok katkı sağlayan isim oldu. 

Kenan Özer: Var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum
Kenan Özer, AA muhabirine, takımın iyi bir arkadaşlık ve aile ortamına sahip olduğunu söyledi.

Bu durumun takımın ve bireysel olarak her oyuncunun performansına olumlu anlamda katkı sağladığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Benim için sahada ne kadar kaldığım önemli değil, önemli olan sağladığım katkı. İster bir dakika ister 90 dakika görev verilsin, ben her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun en önemlisi de benim performansımdan ziyade takımımızın alacağı sonuçlardır. Ben var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Daha iyilerini yapabilmek için çok daha fazla çalışacağım."

Kaynak: Haber Kaynağı
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