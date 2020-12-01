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Gaziantep merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından kullanılan yeni ankesörlü telefonlar tespit edildi.

Bu kapsamda, "mahrem imamlarca" aranarak irtibat kurulduğu belirlenen aralarında eski askeri öğrencilerin de olduğu 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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