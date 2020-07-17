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Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

GAZİANTEP merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM şube Müdürlüğü ve Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çarşamba günü harekete geçti. Ekipler, Gaziantep kent merkezi ile Nurdağı ilçesi, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta belirlenen 27 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 120 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 45 kök Hint keneviri, 35 gram kenevir tohumu, 19 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 1 flaş bellek ve 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonda 2'si kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kadın 7 kişi 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan mahkemece tutuklanırken, 12’si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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