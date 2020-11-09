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Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın 10 Kasım mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82’nci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.
Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın 10 Kasım mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, mesajında “Cesareti ve kahramanlığı ile tarihe iz bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkıp, Türkiye Cumhuriyeti’ni 100’üncü yıl olan 2023 hedeflerine ulaştıracağız” diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak mesajının devamında şunları kaydetti: “Atatürk’ün ‘En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün ülkemiz dünyada söz sahibi olan, mazlumların umut bağladığı güçlü bir konumuna gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk’ün gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.”

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