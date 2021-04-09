  • BIST 1.406
  • Altın 456,905
  • Dolar 8,1396
  • Euro 9,6784
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Gaziantep'te kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonu ilk 5'te tamamlamak istediklerini belirtti.
Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor

Gaziantep'te kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduklarını ifade etti.

Rakiplerinin tecrübeli ve geçen sezonun şampiyonu olduğunu aktaran Büyükekşi, "Rakibimizin bu sezon ligdeki konumuyla zor günler geçirdiğinin farkındaydık. Bizim bir hayalimiz, hedefimiz var. 90 dakika bir an olsun oyun ciddiyetini elimizden bırakmadık ve haklı bir galibiyet aldık. Çok akıllı bir futbol sergilediğimizi düşünüyorum. Kendi evimizdeki iyi gidişatımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, sezon başındaki hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız galibiyetle ligde 50 puana yükselmeyi başardık. 31 maçın sonunda 50 puan yakalayabilmek yadsınamaz bir başarıdır. Güzel tabloyu sezon sonuna taşıyabilmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz. İşimiz bundan sonra başlıyor, ligin son düdüğü çalana kadar da Gaziantep şehri var gücüyle bu takımın yanında olacaktır. Gücümüzün farkındayız, hedeflerimizi başaramamamız adına hiçbir sebep görmüyorum. Geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamladık, bu sezon öncesi de hedefimizi ilk 5 sıra olarak belirlemiştik. Şu ana kadar o hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Ligin 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Büyükekşi, rakiplerinin tarihi boyunca şampiyonluk hedefinde olan ve saygıyı hak eden bir camia olduğunu aktardı.

Sezonun ilk yarısında oynadıkları karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yendiklerini, bu müsabakada da puan veya puanlar alabilmek adına sahaya çıkacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Ligdeki hiçbir takımdan çekinmiyoruz. İnşallah futbolcularımız bu karşılaşmada da ellerinden gelenin en iyisini yaparak Gaziantep şehrini sevindirmeye devam edecektir. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Sonuç ne olursa olsun oynayacağımız futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli aşıda son dakika gelişmesi: Bugün resmen tamamlanıyor09 Nisan 2021 Cuma 12:23
  • Yusuf Bekmezci'nin cezası belli oldu09 Nisan 2021 Cuma 12:21
  • "İklim değiştiren" Demirkapı Tüneli, Romalıların kullandığı 2400 yıllık güzergahı yeniden canlandıracak09 Nisan 2021 Cuma 11:34
  • Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti09 Nisan 2021 Cuma 11:32
  • Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi09 Nisan 2021 Cuma 11:15
  • İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı09 Nisan 2021 Cuma 11:12
  • Bakanlar, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı09 Nisan 2021 Cuma 10:53
  • Sedat Peker'in villasında polis araması09 Nisan 2021 Cuma 10:31
  • Tiner tenekesini yakmaya çalışırken patlama oldu; ağır yaralandı09 Nisan 2021 Cuma 10:25
  • Şırnak'ın tek kadın döner ustası09 Nisan 2021 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti