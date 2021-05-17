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Gaziantep Üniversitesi personel alım ilanı yayımlandı

Gaziantep Üniversitesi, 102 sözleşmeli personel alacak. GÜ personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte şartlar ve başvuru tarihleri:
Gaziantep Üniversitesi personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gaziantep Üniversitesi, 102 sözleşmeli personel alacak. 

GÜ personel alım ilanı 17 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınacak olan sözleşmeli personelin niteliği “Hemşire - Sağlık Teknikeri - Fizyoterapist - Röntgen Teknisyeni – Eczacı” olarak ifade edildi.

17 Mayıs 2021’de başlayan başvurular, 15 gün sürecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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