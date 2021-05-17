Gaziantep Üniversitesi personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gaziantep Üniversitesi, 102 sözleşmeli personel alacak.
GÜ personel alım ilanı 17 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Alınacak olan sözleşmeli personelin niteliği “Hemşire - Sağlık Teknikeri - Fizyoterapist - Röntgen Teknisyeni – Eczacı” olarak ifade edildi.
17 Mayıs 2021’de başlayan başvurular, 15 gün sürecek.
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