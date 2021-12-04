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Gaziantep yatırımlarla bölgenin 'sağlık üssü' olacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumundaki Gaziantep, devam eden sağlık yatırımlarıyla hem çevre illere hem de komşu ülkelerden gelenlere hizmet vererek sağlık turizminde adından söz ettirmeyi hedefliyor.
Gaziantep yatırımlarla bölgenin 'sağlık üssü' olacak

12 kamu, 20 özel, Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait olmak üzere 34 hastane ve toplamda 6 bin 673 yatak sayısının bulunduğu kent, sağlık sektörüne yapılan yeni yatırımlarla dikkati çekiyor.

Çevre illerden ve komşu ülkelerden gelenlere de sağlık alanında önemli hizmet sunulan ilde, 638 bin metrekare kapalı olmak üzere 330 dönüm alan üzerine kurulacak 1900 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor.

Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanması öngörülen şehir hastanesinin, farklı ilçelere inşa edilenler ve yapılacak 1500 yataklı hastane ile geniş bir coğrafyaya hizmet vermesi planlanıyor.

Vali Davut Gül, AA muhabirine, kentte sağlık anlamında önemli yatırımların bulunduğunu söyledi.

Bu yatırımların en önemlisinin Gaziantep Şehir Hastanesi olduğunu belirten Gül, "Şehir hastanesinin yaklaşık 1,5 yıla tamamlanacağına inanıyoruz. Yaklaşık 1900 yatak kapasitesi var. Bu hastanenin yanı sıra Nizip ilçesinde 400 yataklı, şehir merkezinde 600 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi ve Cengiz Gökçek hastanelerimizde inşaat sürüyor. Toplamda 1000 yataklı olacak 3 hastanede inşaatlar devam ediyor. Şehitkamil ilçesinde ise 500 yataklı bir hastanenin inşaatına başlanacak." dedi.

Gül, bu yatırımların kentte sağlık alanında büyük gelişme sağlayacağını ve ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

"Yatak kapasitesi en yüksek illerden biri olacağız"
Yatırımların aynı zamanda sağlık turizmine katkı sağlayacağına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Aslında biz şehir hastanesinin kapasitesi kadar ilave kentte farklı hastanelerin inşaatlarını devam ettiriyoruz. 3 yıl içinde kentteki hastane inşaatlarını tamamladığımızda bölgede yatak kapasitesi en yüksek illerden biri olacağız. Kentimiz hem komşularına hem de ülke dışından, Suriye, Irak gibi ülkelerden gelen insanlara hizmet vererek sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak."

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