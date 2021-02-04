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Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı  

Gaziantep'te simitçi Ömer Aksu, yoğun ilgi gören simit ve imambayıldı yemeğini birleştirerek yeni bir lezzet ortaya çıkardı.
Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı  

Gastronomi kenti Gaziantep'te simit ustası Ömer Aksu, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen simidi, imambayıldı yemeği ile birleştirerek 'simit bayıldı' adını verdiği yeni bir yemek yaptı. İsmiyle dikkat çeken yemekte ilk olarak; simidin ortadan ikiye kesilip arasına közlenmiş patlıcan ve yoğurt konuluyor. Üzeri kapandıktan sonra tekrar yoğurt ve patlıcan karışımı eklenen yemek, üzerine kıyma ve sos dökülerek hazır hale getiriliyor.

‘SİMİT ARTIK ÖĞLE VE AKŞAM ÖĞÜNÜ OLARAK TÜKETİLECEK’

Simidi yaptıkları farklı sunum ve lezzetle öğle ve akşam tüketilecek bir yemek haline getirdiğini ifade eden Ömer Aksu, "Yeni yaptığımız lezzetin ismi simit bayıldı. Simit normalde kahvaltılık bir ürün. Biz bunu nasıl olurda öğle ve akşam yemeklerinde vazgeçilmez hale getirebiliriz diye bir inovasyon çalışması yaptık. Sonrasında da imambayıldı yemeği ile bütünleştirerek simit bayıldı lezzetini ortaya çıkardık. Bu yeni lezzet için patent için başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

'BAMBAŞKA BİR LEZZET ORTAYA ÇIKTI'

Simit bayıldı yemeğinin yapım aşamalarını anlatan Aksu, "Gevrek simidimizi ortadan ikiye kesiyoruz ve içerisine öncesinde hazırladığımız süzme yoğurt ve taş fırında közlenmiş patlıcanı karıştırıyoruz. İçerisine istek üzerine sarımsak ekleyebiliyoruz. Yaptığımız bu karışımı simidin orta kısmına sürüyoruz. Sürdükten sonra içerisine kavrulmuş kuzu kıymamızı ekliyoruz, sonra kapağı kapatıyoruz. Tekrar üzerine bir yoğurt daha gezdiriyoruz ve üzerine tekrardan bir kıyma en sonunda da maydanoz ve sosumuzu ekleyerek finalimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Aksu, yeni lezzetin tadanlar tarafından çok beğenildiğini ve yoğun talep gördüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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