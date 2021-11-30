Gaziantep'te 3 aylık bebeğe babasından işkence! Cani baba tutuklandı

Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Beyin kanaması geçiren bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen baba tutuklandı.

Gaziantep'te yaşayan Yunus Göç, evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C. Göç isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada anne tarafından odaya konulan cep telefonu ile gizlice görüntülendi.

BEBEĞİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı.

Söz konusu olayın görüntülerine, politikamız ve sorumlu gazetecilik ilkesine olan bağlılığımız doğrultusunda ne internet sayfalarımızda ne de sosyal medya hesaplarımızda yer vermedik.

ZANLI TUTUKLANDI

Öte yandan minik bebek, başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Yunus Göç gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Y.G.'nin emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Y.G. hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.´nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu olayın görüntüleri ile ilgili sosyal medya hesabından, "Toplumsal değerlerimizi derinden yaralayan olaylara karşı özellikle yayın organlarımızın daha hassas olmasını bekliyoruz. İlgili Valilik ve adli mercilerin gereğini yapacağından şüphemiz yok." açıklamasında bulundu.