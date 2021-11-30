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Gaziantep'te 3 aylık bebeğe babasından işkence! Valilik'ten açıklama

Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesi var.
Gaziantep'te 3 aylık bebeğe babasından işkence! Valilik'ten açıklama

Gaziantep'te 3 aylık bebeğe uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Şahinbey ilçesinde yaşadığı öne sürülen bir şahıs, 3 aylık bebeğini kucağına alıp acımasızca dövdü.

DEFALARCA VURDU
Cani baba, çığlıklar içinde ağlayan savunmasız bebeğin suratıyla kafasına defalarca vurdu. Bir süre sonra bebeğin annesi odaya gelirken, baba hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Anne ise bebeğini kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Söz konusu olayın görüntülerine, politikamız ve sorumlu gazetecilik ilkesine olan bağlılığımız doğrultusunda ne internet sayfalarımızda ne de sosyal medya hesaplarımızda yer vermedik. 

GAZİANTEP VALİLİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkunç görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

BEBEĞİN KAFASINDA YARALANMA

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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