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Gaziantep'te 466 polisle 'narko-asayiş' operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 446 personelin katılımıyla narkotik ve asayiş operasyonu düzenlendi. Drone kamera  ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 15 evde arama yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te 466 polisle 'narko-asayiş' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Bey Mahallesi'nde, 8 saat süreyle 466 polisin katılımıyla, narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Suç işlenmesinin önlenmesi ve torbacı olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona, aralarında özel harekatçıların da olduğu 466 polis katıldı. Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda polisler, abluka altına aldığı mahallede 15 eve operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda uyuşturucu ele geçirilirken, kimliği açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

322 araç ile 900 kişinin arandığı operasyonda koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye idari para cezası kesildi. 8 saat süren operasyonda ayrıca, kurallara uymayan 5 iş yerine tutanak tutuldu ve 10 araca da trafik cezası kesildi.

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