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Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 mahalleyi kapsayan, 853 polisin katılımıyla düzenlenen ve 16 saat süren operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal mahallelerinde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyonu düzenledi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 853 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, narkotik köpeği 'Max' de kullanıldı. Helikopterle havadan destek verilen operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonda, özel harekat ekiplerinin koçbaşı, balyoz ve demir levyeler ile 25 dakika boyunca açmaya çalıştığı kapının arkasında 1 metre boyundaki 3 demir sürgü ve kapı düzeneğine gizlenmiş 6 kilit olduğu görüldü. Ekiplerin açmaya çalıştığı sırada içeride bulunan kişi, kapıyı annesinin kilitleyip, pazara gittiğini söyleyip, ısrarla sürgü düzeneği olmadığını savunarak, içeri girmekten vazgeçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı kırarak, içeri giren özel harekat ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda arama yapılan adreslerde; 2 kilo 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 gram bonzai, 3 bin 447 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 22 bin TL ele geçirildi.

GARDIROBA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU ‘MAX’ BULDU

Binevler Mahallesi’nde polis ekiplerinin kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evde dedektör köpek ‘Max’, gardırop çekmecesine gizlenen uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır metamfetamin buldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu ve uygulamalarda görev alan polis memurlarına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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