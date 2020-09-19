Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu dövdü

Gaziantep'te, bir çift, oğullarıyla kavga eden komşularının çocuğu 10 yaşındaki Muhammet Uğur K.'yi garajda dakikalarca dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.