Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.
27 Temmuz 2021 Salı 13:46
Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depodan zaman zaman patlama sesi de duyuldu.
Bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.
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