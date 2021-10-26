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Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı

Aralarında avukat ve hemşirenin de bulunduğu zanlıların, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" organize ettikleri belirlendi.
Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ve Mersin'de düzenlenen operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgütsel döküman ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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