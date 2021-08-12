  • BIST 1.444,460
  • Altın 482,34
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0450
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 23 °C
»

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Ali E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönde gelen Sefer Y.'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu'da dere taştı, kapanan yol ulaşıma açıldı11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:12
  • Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:12
  • Oto çekiciyle çarpışan otomobildeki 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:13
  • Meteoroloji'den 8 il için 'aşırı' yağış uyarısı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:31
  • Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!10 Ağustos 2021 Salı 09:31
  • Arnavutköy'de TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
  • Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
  • Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp, eşini öldürdü, intihar etti09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:26
  • Adıyaman'da ekmek fabrikasında yangın09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25
  • Beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü emekli öğretmen öldü09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti