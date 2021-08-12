Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Ali E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönde gelen Sefer Y.'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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