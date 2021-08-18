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Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje başlattı.
Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje

Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül’de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz."
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentin her anlamda hızlı büyüdüğünü belirten Koçer, "Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek "Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki sorunların altından kalkacağız. Bu anlamda yeni projemizin de kıymetli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Cihan, proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde ise 750 yeni konut yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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