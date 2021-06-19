  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Gaziantep’te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kına gecesine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Gaziantep’te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı

Kaza, öğleden sonra Tandır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarının Tandır Mahallesi'ndeki kına gecesine katılmak üzere yola çıkan Uğur Özer (42) yönetimindeki 27 AFM 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Ters dönen araçta sürücü Uğur Özer ile yanında bulunan akrabaları Esra Yaşar Özer (22), Dilek Özer (33), Meryem Özer (40), Ayşegül Özer (10), Eren Yılmaz Özer (9), Emre Özer (14), Zeynep Bülbül (33), Ahmet Can Bülbül (7) ve Nimet Ecrin Bülbül (8) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi kaldırılırak tedavi altına alındı.

Hafta sonu düğün hazırlıkları yapan ve fotoğraf çekimi yaptıran gelin Sultan ile damat Mehmet Dönmez Çifti, kazayı duyunca hastaneye koşup yaralıların sağlık durumlarını takip etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti19 Haziran 2021 Cumartesi 04:45
  • Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:44
  • Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı18 Haziran 2021 Cuma 09:13
  • Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti17 Haziran 2021 Perşembe 09:54
  • Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!17 Haziran 2021 Perşembe 09:42
  • Küçüksu Deresi'nden boğaza çamur aktı16 Haziran 2021 Çarşamba 22:46
  • Mantar toplamak için gittiği ormandan dönmedi16 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
  • Denizdeki iki hortum korkuttu16 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
  • Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti16 Haziran 2021 Çarşamba 22:31
  • Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti16 Haziran 2021 Çarşamba 21:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti