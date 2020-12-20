  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Gaziantep’te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

GAZİANTEP'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Gaziantep’te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kızını hastaneye götürmek için otomobilini garajdan çıkaran Ömer Faruk Ö., garajın önüne park eden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli otomobilden aldığı tabanca ile Ömer Faruk Ö.’ye ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ömer Faruk Ö., Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu20 Aralık 2020 Pazar 21:37
  • Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu20 Aralık 2020 Pazar 20:27
  • Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu20 Aralık 2020 Pazar 20:23
  • Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kayboldu20 Aralık 2020 Pazar 18:05
  • 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu20 Aralık 2020 Pazar 18:04
  • Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu20 Aralık 2020 Pazar 18:00
  • Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu19 Aralık 2020 Cumartesi 08:28
  • İade etmedikleri anahtarla girdikleri eski iş yerini soydular, tutuklandılar18 Aralık 2020 Cuma 21:18
  • Otomobiliyle evlere alkol satışı yapan büfeci suçüstü yakalandı18 Aralık 2020 Cuma 21:17
  • Şişli'de sokakta yürürken vuruldu18 Aralık 2020 Cuma 21:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti