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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 332 bin kişiye ceza uygulandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışla zaman zaman gündeme gelen Gaziantep'te son 8 ayda sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve maske takmayan 332 bin 364 kişiye 301 milyon 816 bin 416 lira cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 332 bin kişiye ceza uygulandı

AA muhabirinin İl Pandemi Kurulu verilerinden derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü zamanlarda az vaka sayısıyla öne çıkan Gaziantep, devam eden süreçte inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkati çekti. 

Salgın sürecinde tedbiri ilk günden bu yana elden bırakmayan Gaziantep Valiliği, kendi koordinesinde koronavirüsle mücadelede etkin rol oynadı.

Denetimleri sıkılaştıran ve filyasyon ekibini sürekli artıran Valilik, virüsün yayılımını engellemek için kentte farklı tedbirleri hayata geçirdi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 301 milyon 816 bin 416 lira ceza
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde tedbirleri ve denetimlerini sürekli en üst düzeyde tutuyor.

Tüm uyarılara ve alınan bütün tedbirlere rağmen hem kendisi hem de insanların sağlığını tehlikeye atanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Kentte 18 Mart-16 Kasım tarihlerinde 65 yaş üstü olup maske ve mesafe kuralına uymayan 949 kişiye 1 milyon 837 bin 410 lira, 18 yaş altı 32 bin 915 kişiye de 36 milyon 770 bin 802 lira cezai işlem yapıldı.

Toplamda ise 332 bin 364 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 301 milyon 816 bin 416 lira para cezası verildi.

Ayrıca ekipler tarafından 70 bin 185 iş yeri denetlendi. Bunlardan 716'sı ile ilgili işletme sahiplerine 3 milyon 331 bin 862 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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