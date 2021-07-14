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Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nda kesim öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için 'kurban yakalama timi' kuruldu. 1 ay eğitimden geçen 25 kişilik ekip, kaçan hayvanları yakalamak için bayramda kentin her noktasında görev yapacak.
Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından oluşturulan 25 kişilik 'kurban yakalama timi', eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla kurulan ekip; koşu, kement atma ve uyuşturucu iğne kullanımı ile ilgili eğitildi. Bayram boyunca görev yapacak ekip, gelen ihbarlar doğrultusunda kaçan hayvanın yerini tespit edip, yakalayarak, kamyonlara yükledikten sonra sahibine teslim edecek.

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Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl olduğu gibi bu sene de 'kurban yakalama timi'ni göreve hazırladıklarını söyledi. 25 kişiden oluşan ekibin 1 ay eğitim gördüğünü anlatan Özsöyler, "Ekibimiz bayram boyunca sahada görev halinde olacak. İhbar doğrultusunda kaçan kurbanlıkların yakalanması için vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Geçen yıl 280 kaçan hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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