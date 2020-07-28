  • BIST 1.153
  • Altın 437,158
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,1123
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı

GAZİANTEP'te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 15 günlük eğitimden geçen ekip, kaçan kurbanlıkları havadan dronla da takip edecek.
Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı

Kurban Bayramı öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkililerince oluşturulan 20 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan ekip, kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de alarak göreve hazır hale geldi. Kaçan kurbanlıklar havadan dronla da takip edilecek. Kurban yakalama ekibi, kaçan kurbanların yeri havadan tespit ederek, hayvanları daha kolay yakalayabilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra etkisiz hale getirilerek sahibine teslim edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını söyledi. Bu yıl da 15 gün boyunca eğitim alan ekibin dron destekli çalışacağını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanda kaçan danaları yakalamak için özel bir ekip oluşturduk. 20 kişilik bir ekip ile yaklaşık 15 gündür kültür ve fizik eğitimi yapıyor. Danayı nasıl yakalayacakları yakalayamadıkları zaman anestezi tüfeğini nasıl kullanacakları ve hangi anesteziyi ne kadar dozda kullanacakları yönünde eğitimler aldılar. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 153 ihbar hattımız bulunuyor. Vatandaşlarımız kaçan danalarını bu ihbar hattını arayarak bildirecekler. Ekibimiz bayram boyunca hazır vaziyette bulunacak zaten. İhbar hattına gelen ihbarı değerlendirip gidip vatandaşın kaçan danasını yakalayıp veya anestezi uygulayıp uyuşturarak teslim edecekler. Bu ekibin bir kısmı yakalama timi bir kısmı da veteriner hekimlerden oluşuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kestikleri kurbanda akıllarında şüphe kalırsa etinin yenilip yenilmediği konusunda yine arayıp destek alabilirler. Bu yıl dronla da dana yakalama timine destek olacağız. Kaçan danayı dronla tespit edeceğiz. Sonra da arkadaşlarımız o bölgeyi kontrol altına alıp danayı yakalayacak ve vatandaşa teslim edecekler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de 15 yaşındaki bisikletli gence gözaltı28 Temmuz 2020 Salı 20:15
  • İtfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı28 Temmuz 2020 Salı 20:11
  • Ayasofya Camii'ne 5'inci günde yoğun ilgi: Görebilmek için Berlin'den geldik28 Temmuz 2020 Salı 20:06
  • Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu28 Temmuz 2020 Salı 19:14
  • Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor28 Temmuz 2020 Salı 19:10
  • Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimi28 Temmuz 2020 Salı 18:13
  • Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi ziyarete açıldı28 Temmuz 2020 Salı 18:05
  • Kuzey Marmara Otoyolu’nda bayram trafiği olmayacak28 Temmuz 2020 Salı 18:04
  • İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor28 Temmuz 2020 Salı 16:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sümela Manastırı Türkiye'nin her türlü medeniyet mirasına sahip çıktığının somut örneği28 Temmuz 2020 Salı 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti