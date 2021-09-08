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Gaziantep'te kurutmalık üzüm zamanı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, hasadı yapılan sofralık ‘Antep karası’ cinsi üzümün kurutulmasına başlandı.
Gaziantep'te kurutmalık üzüm zamanı

Ülkemizin sofralık üzüm ambarı olarak adlandırılan 50 bin dekarda bağcılığın yapıldığı ve bu yıl 70 ton rekoltenin beklendiği üzüm çeşitlerinde yöreye özgü olan ‘Antep karası’ cinsi siyah üzüm kurutularak satışı yapılmak için hazırlanıyor.

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Kurutularak sofralardaki yerini alan Antep karası üzümler, hasadının ardından salkımlarından tek tek ayıklanıyor. Üzüm taneleri konulan kasalarla potasyum ve zeytinyağı karşımına batırıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Güneşin durumuna göre 1 hafta ile 10 gün içerisinde kuruyan üzümler, makineden ayıklandıktan sonra zeytinyağı ile harmanlanarak tüketiciye ulaştırılıyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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