Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı

Gaziantep'te bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Gaziantep'te bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
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