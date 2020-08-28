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Gaziantep’te palet fabrikasında yangın

GAZİANTEP'te, ahşap-palet fabrikasında çıkan yangında alevler, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 3 saat süren müdahale ile söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep’te palet fabrikasında yangın

Yangın, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi 3’üncü Organize Bölgesinde bulunan palet fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alevler büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Bölgeye gelen 30 itfaiye aracı ve 65 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında yaralanan olmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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