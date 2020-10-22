  • BIST 1.200
  • Altın 487,776
  • Dolar 7,9355
  • Euro 9,3865
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına girmesi yasaklandı.
Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına gitmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kafe, kıraathane, çay ocağı gibi yeme içme yerlerinde bulunan küçük masalarda sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle masa etrafında kullanılan tabure/kürsü tarzı oturma düzeninin en fazla 2 tabure olacak şekilde oluşturulmasına ve bu 2 kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine karar verildi."

Denetimler sonucunda, evde izolasyonda kalması gerekirken başta konutlarını terk etmek olmak üzere değişik şekillerde buna aykırı hareket edenlerin hakkında mezkur genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılacağı bildirilen açıklamada, bu kişiler hakkında TCK'nin 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bu kişilerin yurt veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek22 Ekim 2020 Perşembe 14:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü22 Ekim 2020 Perşembe 14:42
  • Oğlu 14 yaşında dağa kaçırılan anne Aslan: Çocuklarımız çarşının yolunu bilmezken onları ciğerimizden koparıp aldılar22 Ekim 2020 Perşembe 14:41
  • Tunceli'de alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşandı22 Ekim 2020 Perşembe 13:52
  • HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı22 Ekim 2020 Perşembe 13:27
  • Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi22 Ekim 2020 Perşembe 13:27
  • "Okul Gıdası" logosu zorunluluğu ertelendi22 Ekim 2020 Perşembe 13:26
  • Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza22 Ekim 2020 Perşembe 13:17
  • T.C. kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi22 Ekim 2020 Perşembe 13:09
  • Ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor22 Ekim 2020 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti