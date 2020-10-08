Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına 670 polisle operasyon: 19 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 670 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam uyuşturucu satıcılarına yönelik Bey, Hacıbaba, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır Mahalleleri'nde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da bulunduğu 670 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, narkotik köpek 'Max' da yer aldı. Bir helikopterin havadan destek verdiği operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılıp, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Max ile yapılan aramalarda 1 kilo 95 gram eroin, 1 kilo 395 gram esrar, 526 gram metamfetamin, 165 gram bonzai ile 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

12 saat süren operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu.