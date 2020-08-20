Gaziantep'teki üzüm bağları 8 kişilik ekiple korunuyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki üzüm bağları, olası hırsızlık olaylarına karşı 8 kişilik ekiple korunuyor.

İlçede, Altınüzüm, Boğaziçi, Sulumağara ve Yeşilyurt mahallelerinde 50 bin dekarda yetiştirilen sofralık üzümlerin hasadına başlandı. Bu yıl 63 bin ton rekoltenin beklendiği bağlarda olası hırsızlık olaylarına karşı ise nöbet tutuluyor. Çiftçi Malları Koruma Birliği'nce görevlendirilen 8 kişilik ekip, tüfekleriyle üzüm bağlarında hırsızlara karşı gece gündüz nöbet tutuyor. Bekçiler bağların olduğu bölgelerde motosikletler ile devriye görevi yaparken, şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol ediyor.

GECE GÜNDÜZ NÖBET

Birlik Başkanı Cemal Yıldırım, hasat dönemi ile birlikte 950 bin kök üzüm bağında yaşanabilecek hırsızlıkları önlemek amacı ile motorize ekip kurduklarını belirterek, "Her ihbarı değerlendiren bekçilerimiz bağ sahipleriyle de sürekli irtibat halinde. Bekçiler üzüm bağlarında devriye görevi yaparken gece ve gündüz her ihbarı anında değerlendirip müdahale ediyor. Üreticilerimizin alın teri dökerek, aylarca emek vererek ürettikleri, çocuklarının rızkı olan sofralık üzümü hırsızlara kaptırmamak için ekibimizle birlikte elimizde geleni yapıyoruz. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan hasat sonuna kadar bekçilerimiz hırsızlıkları önlerken, jandarmaya da yaşanan olaylarla ilgili ihbarda bulunuyoruz" dedi.