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Gaziantep’teki yoğun bakım ünitesindeki patlamadan acı haber

Gaziantep’te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
Gaziantep’teki yoğun bakım ünitesindeki patlamadan acı haber

İncilpınar Mahallesi’nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, dün saat 04.45 sıralarında yüksek akım oksijen tüpü patladı. Oksijen sisteminin etkilendiği patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde de yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından durumu itfaiyeye bildiren hastane personelleri, alevlerin arasındaki hastaları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık personelleri kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri ile birlikte birinci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını tahliye etti.

Tahliyesi sağlanan hastalardan 7'sinin hayatını kaybettiği belirlendi, bu sırada başka hastaneye sevk edilmek istenen bir hasta daha yaşamını yitirdi. Yoğun bakım hastası 11 kişi ile farklı bölümlerde tedavi gören ancak dumandan etkilenen 3 hasta olmak üzere 14 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere nakledildi. Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat'ın (64) hayatını kaybettiği yangının ardından farklı hastanelere sevk edilen yoğun bakım hastalarından Osman Daşdemir (79) ve Medine Harman (63) da yaşamını yitirmesiyle sayı 10'a yükseldi. Bu sabah saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen hastalardan Hamo Aslan'ın (72) da hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

7 HASTANE PERSONELİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı yangında, hastane personelleri de yoğun bakımdaki hastaları kurtarmak için canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı. Yangına müdahale sırasında 51 hastane personeli yaralandı. Büyük bölümü dumandan etkilenen personellere oksijen tedavisi uygulandı. Ancak, alevlerin arasına dalarak hastaları kurtarmak isteyen 7 kişinin vücutlarında ise yanıklar oluştu. İsmi öğrenilemeyen 7 kişi, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağlık durumları iyiye giden 7 kişi, bu sabah normal servislere alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, TEKNİK HEYET İNCELEME YAPTI

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.

TÜM GÖREVLİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı yürüten savcılar ise yangının çıktığı ünitede görev yapanların yanı sıra olay günü hastanede bulunan doktor, hemşire ve diğer personellerin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulan personellerin, soruşturmayı yürüten savcılara yangın öncesi ve sonrasında yaşananları anlattığı öğrenildi.

BAKANLAR İNCELEME YAPTI

Büyük üzüntüye yol açan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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