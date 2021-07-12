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Gaziemir'de olimpiyat gururu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya Gaziemir Belediyesi destek verdi.
Gaziemir'de olimpiyat gururu

Yaklaşan müsabakalar öncesi heyecanı giderek artan sporculara Gaziemir Belediyesi'nden destek geldi. Hazırladığı filmleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan belediye, kısa film ile sporculara başarılar diledi, yurttaşlara da sporculara destek vermesi çağrısı yaptı. Sporcuların daha önce katıldıkları müsabakalarda sergiledikleri görüntülere yer verilen filmlerde, sporcuların kısa röportajı da bulunuyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 108 sporcudan 2'sinin Gaziemirli olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir tarihinde ilk defa milli sporcularımız olimpiyatlarda ülkemizi cimnastik dalında temsil edecek. Nazlı Savranbaşı ve Özkan Baltacı isimleri Gaziemir için ölümsüzleşti. Sporcularımızın Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla döneceğine inanıyorum. Milli sporcularımıza, olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Yüreğimiz sizinle" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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