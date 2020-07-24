Gaziosmanpaşa'da iki aile arasındaki silahlı kavga; 2 şüpheli yakalandı

GAZİOSMANPAŞA'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası Sebahattin Ç. ile yaşı küçük İ. A. yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, saat 14.00 sıralarında Karayolları Mahallesi 615 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma meselesi sebebiyle iki aile bugün bir araya geldi. Taraflardan biri boşanmaya karşı çıkarken, diğer taraf iddiaya göre çiftin ayrılmasını istedi. Aileler arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran taraflar, otomobillerin camlarını kırdı. Gelinin amcası Sebahattin Ç., belinden çıkardığı silahla karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. 2 kişiyi yaralayan saldırgan kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgayı duyan ailelerin yakınları hastaneye akın etti. Hastanenin acil servis bölümüne önlem amaçlı zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Sebahattin Ç. ile yaşı küçük İ. A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.