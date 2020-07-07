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Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 15 kişi gözaltına alındı

GAZİOSMANPAŞA'da gerçekleştirilen denetimlerde, bir miktar uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek 1 tabanca ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 15 kişi gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturdukları arama noktalarında denetimlerde bulundu. Denetimlerde asayiş, trafik, özel harekat, motosikletli yunus polisleri görev alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapılırken, araç sürücüleri kimlik kontrolünden geçirildi. Evraklarında eksik bulunan otomobil sürücülerine cezai işlem uygulandı. 

Yunus ekiplerinin, Barbaros Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cezaevinden izinli olarak çıktıkları belirlenen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Öte yandan, Sarıgöl Mahallesi'ndeki denetimlerde bir kahvehanede yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Kahvehanede bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphe üzerine üzeri aranan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı. Denetimlerde toplam 15 kişi gözaltına alınmış oldu. Denetimler sürüyor.

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