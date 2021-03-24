Gazmatik’lere makbuz tepkisi

Ankara’da ön ödemeli kartlara doğal gaz yüklenebilen Gazmatik’lerden bazıları, cihazdaki kağıt eksikliğinden dolayı işlem sonrası kullanıcıya makbuz veremiyor.

Ankara'da ön ödemeli (kartlı) doğal gaz sayacı kullanıcılarının kart dolumu veya fatura ödemelerini gerçekleştirdiği Gazmatik’lerden (kioks) bazıları işlem sonrası cihazın içindeki kağıt eksikliğinden dolayı makbuz vermiyor. Kiokslardan alacağı makbuzu çeşitli kurum, kuruluşa veya ikinci bir şahsa ibraz etmesi gereken vatandaşlar, makbuz alamadığı için mağdur oluyor. Gazmatik kullanıcıları, kiokslarda 2,75 TL işlem ücreti tahsil edilmesine rağmen, ilgili firmanın ihmalkârlığı nedeniyle makbuz alamamalarına tepki gösteriyor.

İBRAZ ETMEK İÇİN MAKBUZ GEREKLİ

Kızılay'daki metro istasyonunda bulunan Gazmatik’ten önceki gün akşam saatlerinde gaz alımı yapan bir vatandaş, yaşadığı sorunu şöyle anlatıyor: "Ön ödemeli kartıma doğal gaz yüklemek için Kızılay metroda bulunan kiokslara gittim. Gaz alımı yaptıktan sonra ekranda 'makbuzunuzu alınız' yazdı; ama galiba cihazın içinde kağıt olmadığından dolayı makbuz çıkmadı. Alınan gaz kontrolü için ve bir yere ibraz edeceğim için makbuz gerekliydi. Gazmatik firması bundan sonra bu konuda daha dikkatli olursa seviniriz."

"MAKBUZU ALMAK İSTERDİM"

Başka bir vatandaş ise "Bir tanıdığım gaz almam için ricacı oldu, ben de onu kıramayarak doğal gaz kartına 200 TL yükleme yaptım; ancak kioks makbuz vermedi. Alınan gazı ve tutarını gösteren makbuzu yaşlı komşuma verememekten dolayı üzüntülüyüm. Biliyorsunuz büyüklerimiz bu konularda biraz hassas oluyorlar. Sanki ben makbuz almamışım gibi bir düşüncenin oluşmasından korkuyorum" diye konuştu.

İŞLEM ÜCRETİ TEPKİSİ

Kioks mağduru başka bir kullanıcı da "Kioksların içinde kağıt bittiğinden dolayı çoğu zaman makbuz veremiyor. Kiokslardan aldığı makbuzu teslim etmesi gereken insanlar zor durumda kalabiliyor. Her işlemi kullanıcıların yaptığı kiokslar, tek işlem ücreti olarak 2,75 TL alıyor. Söz konusu işlem ücretini almasına rağmen kioksların makbuz verememesi hiç hoş karşılanacak bir durum değil” ifadelerini kullandı.

9 İLÇEDE GAZMATİK BULUNUYOR

Ankara'nın 9 merkez ilçesinde ön ödemeli kart veya fatura ödemelerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmesini sağlayan 50’ye yakın Gazmatik (kiosk) bulunuyor. Bu kiokslar üzerinden self-servis kartlara doğal gaz yükleme işlemi yapılıyor. Kiokslar her bir işlemden 'işlem ücreti' adı altında 2,75 lira kesinti yapıyor.

KARTLI ABONEYE BİR DE FATURA

Öte yandan ön ödemeli kartlarla peşin alınan doğal gaz, tüketim tarihine göre yeniden fiyatlandırılıyor. Bu nedenle bedeli peşin ödenmiş doğal gaz için abonelerden kullandığı döneme göre fark ücreti yansıtılıyor. Abone, peşin ödeme yaparak satın aldığı gaz için daha sonra ek bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Başkentgaz aboneleri bu konunun da düzelmesi çağrısında bulunuyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA