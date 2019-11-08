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Gazozseverleri geçmişe götüren dükkan

Çankırı'da girişimci Ebubekir Duran, açtığı iş yerinde, Türkiye genelinden getirilen 130'un üzerinde aromaya sahip gazoz müşterilerin beğenisine sunuyor.
Gazozseverleri geçmişe götüren dükkan

Çankırı'da bir girişimci, açtığı iş yerinde 130'un üzerinde gazoz çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan 34 yaşındaki Duran'ın dikkatini bir arkadaşıyla İstanbul'da gezerken gazozcu dükkanı çekti. Dükkanı gezen Duran, Çankırı'da benzer bir iş yeri açmaya karar verdi. Yaklaşık bir ay önce Tarihi Buğday Pazarı Medresesi karşısında 25 metrekarelik iş yeri kiralayan Duran, Türkiye'nin çeşitli illerinden getirdiği 80'e yakın markada 130'un üzerinde farklı aromaya sahip gazozu müşterilerinin beğenisine sunuyor. Nostaljik bir tasarımı bulunan iş yerinde kahveli, tarhunlu, damla sakızlı, kremalı, güllü, ballı gibi farklı damak zevklerine hitap eden gazoz çeşitleri bulunabiliyor.

"Bu bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin gazozu"
Ebubekir Duran, AA muhabirine, gazozlarda çeşit yelpazesinin çok geniş olduğunu söyledi.

İş yerine her yaştan kişinin ilgi gösterdiğini dile getiren Duran, "Yaş itibarıyla büyükler geldiğinde 'Bu bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin gazozu' gibi söylemleri çok duyuyoruz. Konseptimiz de zaten 80'lere özgü. O zamanın çikolataları, şekerlemelerini satıyoruz. Çankırı'da olmayan, sıra dışı bir şeydi. Güzel tepkiler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1980'lere kadar bin 200'ün üzerinde, günümüzde ise 220'ye yakın gazoz markası olduğunu anlatan Duran, iş yerinde tamamı yerli 60 ilden getirdiği 130'un üzerinde farklı aromada gazozu müşterilerine sunduğunu belirtti.

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