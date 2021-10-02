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Gazprom, Avrupa gaz sevkiyatlarında taahhütlerini yerine getirdiğini açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya mevcut sözleşme taahhütleri ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda gaz tedarik edildiğini bildirdi.
Gazprom, Avrupa gaz sevkiyatlarında taahhütlerini yerine getirdiğini açıkladı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 378,1 milyar metreküp doğal gaz ürettiği belirtildi.

Bu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı gaz ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 15,3 artarak 145,8 milyar metreküpe ulaştığı, iç pazara gaz tedarikinin de yüzde 15,9 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazprom'un yılın 9 aylık döneminde Türkiye'ye doğal gaz ihracatını yüzde 138,8, Almanya'ya ihracatını yüzde 33,2 ve İtalya'ya dış satımını yüzde 14,2 artırdığı bilgisi verildi.

Gazprom'un sözleşme taahhütlerine göre Avrupa'ya gaz sevkiyatına devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Gazprom, mevcut sözleşme taahhütleri ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda gaz tedarik ediyor. Şirket, kapasite portföyünün optimizasyonu için talep ve fırsatlar temelinde sevkiyat kapasiteleri rezerve ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa spot doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Gazprom şu anda rekora yakın seviyelerde Avrupa'ya ihracat gerçekleştiriyor ve tümüyle hatta biraz da fazlasıyla yükümlülüklerini yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa'da son dönemde artan doğal gaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğal gaz arzını azaltmakla suçlamıştı.

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