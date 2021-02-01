Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açıldı

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüslerinin çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrılmaya başladığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında istisnai durumlar için açılan sınır kapısından geçişlerin bugünden itibaren 4 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.
Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.
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