  • BIST 1.495
  • Altın 461,718
  • Dolar 7,3908
  • Euro 9,0687
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Gazze'de 'gerekli test stoğunun tükenmesi yenidoğan hayatını tehdit ediyor' uyarısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Fenilketoüri (PKU) tarama testlerinin tükenmesi nedeniyle yenidoğan hayatını tehdit eden riskler konusunda uyardı.
Gazze'de 'gerekli test stoğunun tükenmesi yenidoğan hayatını tehdit ediyor' uyarısı

Filistin Sağlık Bakanlığına bağlı Destekleyici Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eymen el-Halebi yaptığı açıklamada, "PKU tarama testi stokunun tükenmesinin ardından yenidoğan sağlığı konusunda oluşacak muhtemel olumsuz etkilere karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Büyüme, beyin ve bilişsel gelişime yönelik gerekli aminoasit düzeyini belirlemek için doğumdan sonraki ilk haftada bebeklere muayene yapıldığını kaydeden Halebi, yenidoğan için teşhis ve tarama sürecinin geciktirilmesinin, zihinsel gerilik dahil çocuk sağlığı konusunda ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Halebi ayrıca, ilgili kurumlara "söz konusu tarama testinin bir an önce temin edilmesi" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Demokratlar Senato'yu ve Beyaz Saray'ı bizden çalmaya çalışıyor05 Ocak 2021 Salı 09:14
  • Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri: Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz05 Ocak 2021 Salı 09:14
  • ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı05 Ocak 2021 Salı 09:13
  • ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri başkent Washington'da gözaltına alındı05 Ocak 2021 Salı 09:12
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan, komşu ülkelerdeki gelişmelerden dolayı 'teyakkuz' çağrısı05 Ocak 2021 Salı 09:12
  • Fransa'da Danıştay, polisin insanların siyasi ve dini görüşlerini listelemesine izin veren kararnameleri onayladı05 Ocak 2021 Salı 09:11
  • Biden, ABD Senatosu'nun kontrolünün Demokratlara geçmesi için Georgia seçimleri öncesi oy istedi05 Ocak 2021 Salı 09:11
  • Fransa'da eski sağlık bakanından Macron’a Kovid-19 aşısı eleştirisi: Aşı stratejisiyle çok ciddi bir hata yaptı05 Ocak 2021 Salı 09:10
  • Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile ilgili video sosyal medyada gündem oldu05 Ocak 2021 Salı 09:09
  • Fransa’da Hristiyan ve Yahudiler de ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısı konusunda çekinceli05 Ocak 2021 Salı 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti