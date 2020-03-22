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Gazze'de ilk vaka

Abluka altındaki Gazze'de ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı, Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.
Gazze'de ilk vaka

Gazze'de Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu. 

Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı.

TOPLU FAALİYETLER YASAKLANDI

Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespiti yapıldığını söyledi. 

Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.   

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