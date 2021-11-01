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Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına ağaç dikme kampanyası düzenlendi.
Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

Gazze'deki yeşil alanları artırmayı hedefleyen bu kampanya kapsamında dikilen her bir ağaca İsrail'in mayıs ayında düzenlendiği saldırılarda hayatını kaybeden çocukların isimleri verildi.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından "Dolphin Kulübü" ile "Tarık Sistem ve Proje Şirketi" tarafından uygulanan ve Gazze Belediyesi ile Gençlik ve Spor Yüksek Kurulunun iş birliğiyle yürütülen ağaç dikme kampanyasına yüzlerce Filistinli katıldı.

Kampanyanın Filistin topraklarının tamamına yayılması hedefleniyor

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, daha yeşil bir Gazze'nin amaçlandığı bu kampanya ile Filistinliler olarak topraklarına olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

"Filistin halkının sabrını güçlendirmek için dikilen ağaçlara İsrail'in son saldırısında şehit olan çocukların isimlerini verdik." diyen Serrac, kampanyanın Gazze'de başladığını ancak Filistin topraklarının tamamına yayılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Öldürülen çocuklar ve aileleri için "vefa"

Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniyye de ağaç dikme kampanyasının İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ile onların aileleri için bir tür vefa olduğunu söyledi.

Kampanyanın, geçen yıl başlatılan "Filistin genelinde şehitler adına 30 binden fazla ağaç dikme" projesinin bir uzantısı olduğunu ifade eden Heniyye, söz konusu projenin birkaç yıl daha devam edeceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırısında 66 çocuk öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Söz konusu saldırlar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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