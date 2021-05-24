Gazzeli mağdurlara yardım eli

Cansuyu Derneği binlerce Gazzeli savaş mağduruna sıcak yemek dağıttı.

Filistin’in Gazze şeridinde, İsrail’in saldırıları sonrası oluşan büyük tahribat ciddiyetini koruyor. Birçoğu çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin vefatına ve binlerce mazlumun da yaralanmasına sebep olunan saldırılarda on binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Savaş mağduru bölge halkı daha güvenli yerlere göç etmek durumunda kaldı.

Dünyanın dört bir köşesinde yetimlere, mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara ulaşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de kriz bölgelerindeki yardımlarını önceleyerek savaş mağduru milyonlarca kişinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Orta Doğu’nun yıllardır kanayan yarası durumunda olan Filistin’in Gazze Şeridi’nde kurulduğu günden bu yana birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Derneği, Gazzeli kardeşlerine yeniden yardım elini uzattı. Cansuyu ekipleri 60 binden fazla insanın yuvasını kaybettiği, evlerinin talan edildiği bölgede binlerce savaş mağduruna sıcak yemek dağıttı. Türkiye’den giden yardımlar bölgedeki savaş mağdurlarına umut oldu. Geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nde acil insani yardım kapsamında on binlerce kişiye gıda paketleri dağıtan dernek, bölgedeki çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarına Filistin’deki durumu değerlendirerek başlayan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü Gazze’deki direnişin insanlık onurunun son direnişi olduğunu söyledi. Köylü: “Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen saldırılar neticesinde masum kardeşlerimiz gözlerimizin önünde katlediliyor, kalanlarda ölümle pençeleşirken direnişe devam ediyor. Gazze’de olup biten her şey insanlık onurunun yok olmasına doğru gidiyor. Filistin’de yapılan direniş insanlık onurunun son direnişidir. Eğer oradaki kale yıkılır ve o direniş biterse Siyonistler istedikleri yere girecekler, istedikleri yer benim diyecekler.” dedi.

Gazze’de gerçekleştirilen yardım çalışmaları hakkında da bilgiler veren Köylü 2007 yılından bu yana bölgede birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Köylü: “Cansuyu Derneği olarak saldırıların başladığı 2007 yılından bu yana Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek için gayret ediyoruz. Son saldırılarla beraber Gazze’deki yardımlarımızı yoğunlaştırdık ve son iki haftada on binlerce mağdur kardeşimize acil insani yardımlarımızı ulaştırdık. Son olarak yuvasından olmuş binlerce kardeşimize sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Oradaki partner kuruluşlarımız aracılığı ile kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha yoğun yardımlarımız olacak. Dünyanın birçok bölgesinde mağdur kardeşlerimize sahip çıktık ve destek olduk, şimdi de Gazze için seferber olmak zorundayız.” dedi.