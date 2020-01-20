GDK Başkanı Mahmut Uğur Çetin: Geri dönüşümde asıl sorun belediyelerde

GDK Başkanı Mahmut Uğur Çetin geri dönüşümde duyarlılığın arttığını, asıl problemin belediyelerde olduğunu belirterek, “Vatandaşın evinde ayrıştırdığı atık, belediyelerin çöp toplama alanında geri birleştiriliyor. Bunun engellenmesi lazım” dedi.

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu (GDK) Genel Başkanı Mahmut Uğur Çetin gazetemize konuştu. Geri dönüşüm konusunda Türkiye’nin Avrupa’nın gerisinde kaldığını hatırlatan Çetin, özel sektör olarak devletin ise çok ilerisinde olduklarını belirtti. Son 40 yılda alınmayan mesafenin 2 yılda kat edildiğini hatırlatan Çetin, “İnsanlar artık bu konuda duyarlı. Evlerinde atık ayrıştırmaya başladılar. Asıl problem ise belediyelerde. Vatandaşın ayrıştırdığı atık, belediyelerin çöp toplama alanında geri birleştiriliyor. Bunun engellenmesi lazım” dedi.

40 YILLIK MESAFE 2 YILDA ALINDI

Çetin, “İnsanlar son yıllarda geri dönüşüme oldukça duyarlı. Özellik ile Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın ‘sıfır atık’ projesinden sonra duyarlılık bir hayli arttı. Emine Hanım geri dönüşüm sektörünü himayesi altına aldı. Çok büyük katkıları oldu. Sektörün tüm sorunları ile ilgilendi. 35-40 yılda alınmayan mesafe son 2-3 yılda alındı” dedi.

DUYARLILIK OLUŞTU

Geri dönüşümde yerel yönetimlere büyük iş düştüğünü kaydeden Çetin, “Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor. Duyarlılık oluştu buraya kadar tamam. İnsanlar atığı ayrıştırmaya evlerinde başladı. Ayrıştırdığı atığı farklı farklı poşetlerle kapının önüne koyan vatandaşın emeği, belediyenin gelip tüm çöpleri aynı yere atması ile boşa çıkmış oluyor. Asıl problemler belediyelerde. Birçoğu çok duygusal mesaj veriyor ama fiiliyata geçtiğinde öyle değiller.”

AYRIŞAN ATIK BELEDİYEDE GERİ BİRLEŞİYOR

“Kamu kurumlarında dahi her şey ayrıştırılıyor, poşetler bağlanıyor, ilgili firma gelip alıyor ve hangi belediyenin himayesinde ise o belediyenin ayırdığı bölgeye atıyor. Atıklar ne yazık ki arazide tekrar birleşiyor. Belediyeler vahşi toplama denilen yöntemi uyguluyor. Çöpler bir yere atılıyor, kepçeyle üstü kapatılıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım” diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖR DEVLETTEN İLERİDE

Çetin, “Bilinçlenme aşamasında Türkiye çok yol kat etti. Hassasiyet uyandı ama buna rağmen yapacak daha çok işimiz var. Ülke olarak bu işte yüzde 8’deyiz. Özel sektör dünya ile entegre. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yanı sıra dünya vatandaşlığı var. Ona göre hareket ediyorsunuz. Devlet biraz geride kalmış olabilir ama özel sektörün böyle bir şansı yok. Bizim zamanımızda rakiplerimiz komşunun çocukları idi. Şimdi ki gençlerin rakipleri Avustralya’da ki Yeni Zelanda’da ki akranları.”

ÇELİK İHRACATI GERİ DÖNÜŞÜMDEN

“Mesela, ülke olarak çelik ihracatçısı bir ülkeyiz ama cevherden çelik üretmiyoruz. Hurdadan çelik üretiyoruz. Bir kilogram hurdadan 900 gramdan fazla çelik üretiliyor. Madenden bir kilo çelik üretmek için 300 kilogram maden işlenmesi gerekiyor. Doğada ise hazır var. Yıllardır doğaya atıyoruz. Bunları kullanmamız lazım. Dedelerimizin attığı pet şişeleri, tenekeleri şu an geri dönüştürüp biz kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN EN BÜYÜK SEKTÖRÜ OLACAĞIZ

Geri dönüşüm sektörünün turizm gelirine kafa tutuğunu yakın bir zamanda turizmi geçeceklerini dile getiren Çetin, “Turizm sektörünün katma değeri düşük. Geri dönüşümün katma değeri çok yüksek. Geleceğin en büyük sektörü olacağız. Sadece 600 bine yakın sokak toplayıcımız mevcut. Buna rağmen, ‘Türkiye Avrupa’nın çöplüğü oldu’ tarzında basında haberler çıkıyor. “Biz özel sektör olarak geri dönüşümde çok çok ilerdeyiz. Öyle bir donanımımız var ki yetmiyor atıklar. Bu yüzden yurt dışından demir, bakır, plastik, tekstil atığı da getirsen bunu işleyecek Türkiye kapasitesinin 10 katı yatırımımız var” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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