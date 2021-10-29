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Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı.
Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı

Olay saat 11.00 sıralarında, Gebze Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 5 vagonlu yataklı yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarak elektrik direğine dayandı. Beton elektrik direği dibinden kırılırken, direği demirleri ayakta tuttu.

Kazanın sefer için hazırlık yapılan treninin bakımı sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Hasar gören hatta sefer dururken, TCDD çalışanları kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye vagonların raylara oturtulması için vinç çağırıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Yüksek Hızlı Tren Ankara istikametine doğru yavaş geçiş yaptı.

TCDD kaza ile ilgili olarak "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğim neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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