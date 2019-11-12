  • BIST 104.227
  • Altın 269,506
  • Dolar 5,7652
  • Euro 6,3502
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp damar rahatsızlığı riski artıyor.
Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

Science Daily'de yer alan habere göre, New York kentindeki Columbia Üniversitesinde yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde, kalp sağlığının incelendiği çalışma yürütüldü. 

Bir yıllık çalışma sonucunda, günlük gereksinimleri olan kalori miktarının büyük bölümünü 18.00'den sonra alan kadınların, diğerlerine göre daha fazla kalp rahatsızlığı yaşadığı saptandı.

Araştırma, akşam saatlerinde alınan fazla kalorinin, beden kitle indeksinde artış ve yüksek tansiyon riskini arttırdığını ortaya koydu.

Columbia Üniversitesinden Nour Makarem, "Şimdiye kadar kalp ve damar hastalıklarının engellemesi konusunda ne tükettiğimize ve ne kadar tükettiğimize odaklandık. Bu çalışmayla ne zaman yediğimizin de önemli olabileceği ortaya kondu." ifadesini kullandı.

Araştırmanın bulguları Amerikan Kalp Derneğinin Philadelphia'da 16-18 Kasım'da yapılacak toplantısında sunulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:05
  • Lösemide moral yüksekliği tedaviyi kolaylaştırıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:02
  • Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı06 Kasım 2019 Çarşamba 14:20
  • Avrat otu nedir, zehirli mi? Ispanak ile avrat otunun farkı ne?04 Kasım 2019 Pazartesi 11:38
  • Tezgahta kimyasal endişe04 Kasım 2019 Pazartesi 10:08
  • Şifa deposu kırmızı biber kalp krizi riskini önlüyor, kanserli hücreyle savaşıyor03 Kasım 2019 Pazar 16:18
  • Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor03 Kasım 2019 Pazar 10:45
  • Rusya'nın geri gönderdiği mandalinalarda 'haşere' riski02 Kasım 2019 Cumartesi 15:18
  • 26 bin nakil hastası 'hayat' bekliyor02 Kasım 2019 Cumartesi 09:00
  • 'Sertifikasız çiğ süt' satışı uyarısı01 Kasım 2019 Cuma 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti