  • BIST 1.509,200
  • Altın 550,84
  • Dolar 9,5441
  • Euro 11,0800
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam H.T isimli kadının evinde arkadaşları ile eğlenen Metin Uçar (46), sabah saatlerinde ölü bulundu.
Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu

Gelibolu'nun Camikebir Mahallesi Şehit Özcan Akbal Sokak'ta, dün akşam Metin Uçar,  H.T.'nin (53) evinde arkadaşları E.D. (42) isimli kadın ve T.A. (46) adlı erkek arkadaşı ile bir araya gelerek eğlendi. H.T., E.D. ve T.A. sabah kalktıklarında Metin Uçar'ı hareketsiz bir şekilde görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Metin Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, H.T., E.D. ve T.A. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Metin Uçar'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da bahis operasyonuna: 12 gözaltı26 Ekim 2021 Salı 18:18
  • Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası26 Ekim 2021 Salı 17:23
  • Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu26 Ekim 2021 Salı 17:23
  • Çeşme ve Dikili açıklarında 55 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 23:02
  • Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 23:02
  • Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele geçirildi; 1 tutuklama25 Ekim 2021 Pazartesi 22:04
  • Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama25 Ekim 2021 Pazartesi 21:07
  • Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi25 Ekim 2021 Pazartesi 20:09
  • Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 17:16
  • WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın25 Ekim 2021 Pazartesi 16:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti