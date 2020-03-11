Türkiye’de bahar sıcaklıklarının görülmeye başlanması meyve ve sebze üreticileri için bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Erken çiçek açan ağaçları ya don vurursa? Gece don vurması ve zirai don olaylarına karşı alınacak tedbirler neler?

Gece don vurması ve zirai don olaylarına karşı alınacak tedbirler neler: İşte dona karşı üretilen yeni sıvı gübre:

Mart ayı itibarıyla Türkiye’de özellikle batı bölgelerde bahar sıcaklıklarının görülmeye başlanması meyve ve sebze üreticileri için bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

Hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi sonucu meyve ağaçlarının erken çiçek açabileceğini belirten uzmanlar, bunun da zirai don olayları ile sonuçlanabileceğini kaydediyor.

Gece don vurması nedir, zirai don olaylarına karşı alınacak tedbirler nelerdir?

Uzmanlar, ilerleyen haftalarda özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi durumunda, erken çiçek açan meyve ağaçlarında zirai don olayı yaşanabileceğini ifade ediyor.

Bu noktada gece don vurması ve zirai don olaylarına karşı alınacak tedbirler merak edilirken, Antalya’da bir firma ağaçları dona karşı koruyan gübre üretti.

TAMAMEN ORGANİK

Avagro Tarım Kimya adlı firma, tamamen organik olan gübreyi, 3 yıl boyunca sahada -7 ile -15 derece sıcaklıkta denedi ve yüzde 70 ile 98 arasında olumlu sonuç elde etti. Bu ürünün uygulanması halinde meyve ağaçlarının don olaylarından korunacağı ve verim düşüşü yaşanmayacağı ifade ediliyor.

AYRIK OTUYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Ağaçları dona karşı koruyan sıvı gübrelerin adı BİG Tonik ve Salica SAR .

Avagro Tarım Kimya Genel Müdürü Durmuş Avcı , 5 yıllık bir çalışma sonucu organik olarak ürettikleri BİG tonik (aminoasit) ve Salica SAR (deniz yosunu) adlı sıvı gübrelerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde denemelerinin yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bursa, Konya, Bitlis, Siirt, Gaziantep ve Malatya'da saha denemesi yapan ekipler, ürünlerinin çiçekleri olan her meyveyi dona karşı korumada, büyük bir başarı sağladığını gözlemledi.

Çiftçi, zirai don uyarısından bir gün önce, bu iki ürünü, ilaç makinesi aracılığıyla ağacı yıkamak şeklinde uygulamasını yapıyor. Ağaçtaki su dolaşımını hızlandıran gübre, donma olayını da önlemiş oluyor.

ÇUVALDA PATATES YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI

Konya'da kirazda -7, Bitlis'te yine kirazda -14, Bursa'da elmada -6 derecede denemeler yaptık. Eğer bu uygulama zamanında yapılırsa başarı oranı yüzde 98'i bulacaktır.

Çiçek döneminde olası bir don olayı öncesi çiftçi, bu uygulamayı yaparsa yüzde 70 ile 98 arasında başarı sağlayacaktır.”

NASIL UYGULANIYOR?

BİG Tonik ve Salica SAR gübrelerinin ağaçlara uygulanması hakkında da bilgi veren Durmuş Avcı, iki ürünün karıştırılarak, don olayından bir gün önce ilaçlama makinesiyle ağaca yıkanır şekilde uygulanması gerektiğini aktararak “Yıkama şeklinde bir ilaçlama yapıyoruz. Gece soğuk başladığı an ağaç o soğuğu hissetmiyor. Meyve ağacındaki suyu hızlı şekilde çalıştırıyoruz. Bir nevi soğuk havalarda meyve ağacını hızlı çalıştırıyoruz. Su dolaşımı hızlı olduğu için donmayı önlüyoruz.” dedi.

Bu arada don olaylarına karşı kimi yetiştiricilerin ise geleneksel yöntemlerle tedbir aldıkları biliniyor.

Örneğin kimi yetiştiriciler meyve ağaçlarının üzerini ince naylonla örterek, donmaya karşı önlem alıyor.

PATATES BÖCEĞİYLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Gazeteilksayfa.com