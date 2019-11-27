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Gece duyurdular: 11 yıl sonra bir ilk!

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.
Gece duyurdular: 11 yıl sonra bir ilk!

Bolivya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçici hükümetin, Dışişleri Bakanı Karen Longaric'in, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Walter Oscar Serrate'yi ABD büyükelçiliği görevine getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Walter Oscar Serrate Cuellar'ı Bolivya'nın ABD büyükelçisi olarak görevlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Serrate'nin görevine başlaması için atamanın Morales destekçilerinin çoğunlukta olduğu Senatörler Meclisi'nden onay alması gerekiyor.

 

Bolivya, 2008'de Morales'in liderliğinde, ülkenin iç meselelerine karıştığı gerekçesiyle ülkedeki ABD büyükelçisini geri göndermiş, Washington yönetimi de Bolivya'ya aynı misillemeyle karşılık vermişti.

İki ülke arasında ilişkilerin düzeltilmesi için 2010 yılında bir anlaşma imzalanmış ancak bu anlaşmadan da sonuç alınamamıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

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